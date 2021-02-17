В Украине могут легализовать частных детективов

"За" проголосовали 334 парламентария.

По состоянию на сейчас, в нашем государстве этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. При этом детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.

Закон предлагает определить виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления); квалификационные требования к частным детективам; основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Частным детективом может быть гражданин Украины, с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности "правоохранительная деятельность", владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года. Он должен пройти соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получить свидетельство о праве на такую деятельность.

Лицо, которое изъявило желание стать частным детективом и соответствует требованиям, вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью. А Уполномоченный орган проверяет ее соответствие следующим требованиям.

Согласно документу не может быть детективом лицо, которое:

имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;

признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

состоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

лишенное права на занятие частной детективной деятельностью, - в течение двух лет со дня принятия решения уполномоченным органом регулирования о прекращении права на занятие частной детективной деятельностью.

Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.

В законе прописана ответственность за умышленное незаконное разглашение детективной тайны лицом, которому она стала известна в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние нарушило права и интересы другого лица.

Это будут наказывать штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественными работами на срок до 240 часов, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет.

Документ определяет, что частного детектива не могут допросить в качестве свидетеля о сведениях, которые составляют детективную тайну, за исключением сведений о событиях и обстоятельствах с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления.

Контроль за соблюдением субъектами частной детективной деятельности требований законодательства осуществляет Уполномоченный орган в порядке, установленном Кабинетом министров.

При Уполномоченном органе предлагают создать Комиссию по рассмотрению жалоб на действия частных детективов. Она будет рассматривать вопрос о наличии в действиях частного детектива оснований для прекращения его свидетельства.