UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине хотят ужесточить наказание за подделку вакцин

Автор: Анастасия Рокитна

В Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание.

Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Популярные новости
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему 05 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Байден: прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России 04 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021

По его словам, речь идет о некачественных или контрафактных вакцинах.

"Мы сегодня разработали и уже внесли на рассмотрение Верховной рады законопроет об усилении ответственности, в первую очередь уголовной ответственности, за подделку или документов, или досье, или же вакцин, или иммунобиологических препаратов", - заявил он.

Напомним, в Украине планируют провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан.

Также Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Напомним, Министерство здравоохранения разъяснило план вакцинации населения от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 млн доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины подделкаВакцина
Читайте также
Вакцинация в Украине стартует через неделю: как пройдет первый этап
Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права, - Вениславский
Прогноз погоды