В Украине уже в этом году запустят инспекцию по ЖКХ: для чего она нужна

Уже в этом году в Украине может появиться жилищно-коммунальная инспекция. Она будет контролировать качество предоставления соответствующих услуг.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил в интервью lb.ua.

По его словам, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о создании жилищно-коммунальной инспекции.

"Это новый орган, который будет контролировать качество коммунальных услуг и справедливость тарифов за эти услуги… Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Сейчас их качество никто не оценивает", - отметил Чернышов.

Он добавил, что инспекцию намерены запустить в 2021 году, она будет иметь статус центрального органа исполнительной власти с территориальными представительствами в каждой области.