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В Украине уже в этом году запустят инспекцию по ЖКХ: для чего она нужна

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 13:46
В Украине уже в этом году запустят инспекцию по ЖКХ: для чего она нужна Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Уже в этом году в Украине может появиться жилищно-коммунальная инспекция. Она будет контролировать качество предоставления соответствующих услуг.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил в интервью lb.ua.

По его словам, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о создании жилищно-коммунальной инспекции.

"Это новый орган, который будет контролировать качество коммунальных услуг и справедливость тарифов за эти услуги… Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Сейчас их качество никто не оценивает", - отметил Чернышов.

Он добавил, что инспекцию намерены запустить в 2021 году, она будет иметь статус центрального органа исполнительной власти с территориальными представительствами в каждой области.

Напомним, ранее Чернышов заявил не планирует становиться премьер-министром Украины.

До этого в интервью РБК-Украина он заявлял, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - отметил Чернышов и добавил, что в Украине работают программы для многоквартирных домов, которые покрывают до 70% затрат на термомодернизацию.

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