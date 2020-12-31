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Украина ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США после инаугурации Байдена

Автор: Игорь Литвиненко

Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности.

Об этом в интервью "ТСН" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина и США являются стратегическими партнерами.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами… Нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в США одобрили кандидатуру Оксаны Маркаровой в качестве нового посла Украины в Вашингтоне.

Также в МИД сообщали, что сейчас ведутся переговоры о визите президента Владимира Зеленского на инаугурацию Байдена в США.

Ранее сообщалось, что инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Кулеба