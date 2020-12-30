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Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech. По условиям контракта 1,8 млн доз вакцины должны поступить в максимально короткие сроки.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что вакцинировать китайским препаратом будут бесплатно. Также сообщается, что прививки будут делать украинцам из групп риска и тем, кто задействован в борьбе с пандемией коронавируса.

Примечательно, что данная вакцина еще не прошла регистрацию ни в Китае, ни в других странах.

Отметим, Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. В частности, компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита.

Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 ранее приняла Турция. На январь 2021 года планируется одобрение этой вакцины в других странах, также она будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Отметим, на промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.

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