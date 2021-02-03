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Украина вернется к адаптивному карантину с "зонами". Но не сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль.

По его словам, больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится до 18,3 тысяч госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тысяч человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.

Ранее в Кабмине сообщали, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения к "желтой" или "зеленой" зонам.

Напомним, в НАН сообщали, что в течение недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 3285 новых случаев коронавируса. При этом за вчера были госпитализированы 2159 человек.

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