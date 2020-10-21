UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина требует от Ирана полной информации о катастрофе МАУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина во время переговоров в Тегеране обратились к Ирану с требованием предоставить полную информацию о катастрофе самолета авиакомпании МАУ. Получение всей информации позволит провести полное и беспристрастное расследование уничтожения самолета.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В прокуратуре отмечают, что объективное расследование причин катастрофы и предоставление полной информации предусмотрены Монреальской конвенцией, которую ратифицировал Иран.

"Факт уничтожения гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время переговоров с Ираном.

В ходе переговоров стороны договорились, что в течение недели Украина получит подробную информацию о расследовании дела в Иране, в частности документальное подтверждение ареста 6 подозреваемых в уничтожении самолета. До конца октября Иран обещает отправить в Киев одно из вещественных доказательств - летный планшет экипажа.

Украинская прокуратура рассчитывает на справедливое наказание всех виновных в катастрофе самолета МАУ. Статьи, которые инкриминировали обвиняемым, предусматривают до 3 лет тюремного заключения.

Напомним, накануне Украина предложила Ирану провести совместные следственные действия в деле о катастрофе МАУ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныУкраинаИранавиакатастрофа