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Украина полностью готова к вступлению в НАТО, - Залужный

Автор: Инна Собора

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению. Однако окончательное решение должен принять Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "Радио Свобода".

По его словам Украина воплотила стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки.

"То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", - сказал Залужный.

Ранее в МИД заявили, что в Альянсе есть страны, выступающие против членства Украины в НАТО.

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