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Украина подготовила 11 человек к обмену с Россией, - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадському".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, ссылаясь на Кравчука, что Украина собиралась вернуть в рамках обмена всех на всех из России до 100 человек - военнослужащих и сотрудников украинских спецслужб, которые попали в плен. Это должно произойти до встречи лидеров государств Нормандского формата.

Сегодня сообщалось, что главной темой внеоочередного совещания ТКГ переговоров было разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

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