Украина настаивает на обмене пленными "всех на всех" не позднее 15 декабря

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. В нем говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Об этом глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Украинская сторона требует полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам до середины ноября 2020 года.

По поводу обмена пленными, Кравчук заявил, что Украина хочет его провести не позднее 15 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными.

Как отмечал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, обмен пленными заблокирован из-за постановления Верховной рады о выборах.