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Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 ранее, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года.

Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов.

По его словам, по предварительным оценкам, Украина должна получить первые партии вакцины в I полугодии 2021 года - в конце I или в начале II квартала.

"Это идет по инициативе COVAX… Это уже подтверждено. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцину… Мы пытаемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно ранее. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля", - добавил Степанов.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский со своей стороны ведет переговоры о поставках вакцины с лидерами других государств.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль попросил ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину.

До этого и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина рассказал, что вакцинация ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

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Новости Украины ВакцинаМаксим СтепановCOVID-19