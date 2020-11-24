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Украина и Литва планируют видеовстречу президентов в декабре

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом Литвы Вальдемарасом Сарапинасом возможность проведения видеовстречи лидеров государств. Виртуальная встреча Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы может состояться в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Видеовстречу президентов хотят приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой, которую отмечают 12 декабря.

Планируется, что во время будущей виртуальной встречи Зеленский и Науседа смогут обсудить различные важные задачи повестки дня украинско-литовского стратегического партнерства.

Напомним, литовский президент Науседа планировал посетить Украину с рабочим визитом. Визит планировался на конец текущего года, но все зависело от ситуации с пандемией.

Кроме того, в ноябре прошлого года Зеленский посетил Литву с рабочим визитом. Тогда Зеленский встретился с Науседой, который дал ему совет перед саммитом "нормандской четверки".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаЛитвавстречаПрезидент