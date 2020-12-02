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Украина хочет больше учений НАТО на своей территории, - Кулеба

Автор: Роман Тверденко

Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории. Также хочет больше взаимодействия с альянсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-встречи совета НАТО при участии Украины и Грузии.

"Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, хочет больше учений на своей территории", - сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что высказал желание Украины получить от альянса план действий по членству в организации.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 году на саммите Альянса. Он отметил, что такой курс Украины закреплен в Конституции Украины.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

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