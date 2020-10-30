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Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге.

По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.

"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.

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Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что жесткий карантин в Украине, так называемый локдаун, могут ввести в Украине, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.

До этого он говорил, что вопрос о введении строго карантина не рассматривается.

В Минздраве говорили, что введение локдауна рассматривают лишь в качестве резервного варианта.

Кроме того, инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса.

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