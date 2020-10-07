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Украина и Британия разработают план противодействия гибридной войне РФ

Автор: Юлия Струк

Украина и Великобритания разработают совместный план в вопросах противодействия российской гибридной войне. По словам главы МВД Арсена Авакова, страны сотрудничают как близкие партнеры против общих угроз.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков и советник премьер-министра Великобритании по международным вопросам Дэвид Куарри провели встречу, во время которой обсудили противодействие гибридным угрозам со стороны России, террористические акты на востоке Украины и информационную войну.

Переговоры состоялись в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

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"Обсудили план сотрудничества и обмена информацией для противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация. Мы сотрудничаем как близкие партнеры против общих угроз", - подчеркнул глава МВД.

Отдельно на встрече стороны обсудили сотрудничество по миграционным вопросам и реализацию МВД проекта по психологической реабилитации ветеранов.

Напомним, Верховной раде предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины; в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект №4188.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, агрессия России в Украине угрожает глобальной безопасности.

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Новости Украины Российская ФедерацияВеликобританиягибридная войнаАрсен Аваков