"У Украины есть голос": в США отрицают давление по "Северному потоку-2"

В Государственном департаменте опровергли информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Говорят, что Украина имеет право голоса.

На вопрос о том, давят ли США на Украину, Шолль ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся ближнего и конструктивного партнерства с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Также он рассказал о том, о чем договорились Германия и США по "Северному потоку-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.