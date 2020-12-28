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Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора за подозрением

Автор: Олег Черныш

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора. Сегодня ему должны были вручить подозрение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

"Нет, Тупицкий сегодня не явился", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Государственного бюро расследований вручили Тупицкому вызов в Офис генпрокурора.

Как писало РБК-Украина, нынешнему главе Конституционного суда хотят объявить подозрение в уголовном деле семилетней давности. В этом деле подозреваемым уже является бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков, который объявлен украинскими органами в розыск и на сегодня скрывается в Австрии под политическим убежищем.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Тупицкий и Татьков могут быть причастными к незаконному завладению заводом в Донецкой области в 2006-2010 годах.

Стало известно, что Офис генпрокурора направил президенту Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы Конституционного суда. Его просят отстранить сроком на два месяца.

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