UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЦИК определился с датой довыборов в Раду на округе Андрийовича

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную раду на 87 округе. Голосование назначена в связи с тем, что нардеп Зеновий Андрийович сложил мандат.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК получил постановление Рады о досрочном прекращении полномочий Андрийовича. Он попал в парламент после победы на избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области.

В связи с этим ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

"При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата. Он принял такое решение после победы на выборах мэра Надворной.

Рада прекратила его полномочия в середине месяца. Отметим, на местных выборах в Украине баллотировались 56 действующих народных депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыВерховная Рада