ЦИК определился с датой довыборов в Раду на округе Андрийовича

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную раду на 87 округе. Голосование назначена в связи с тем, что нардеп Зеновий Андрийович сложил мандат.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК получил постановление Рады о досрочном прекращении полномочий Андрийовича. Он попал в парламент после победы на избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области.

В связи с этим ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

"При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата. Он принял такое решение после победы на выборах мэра Надворной.

Рада прекратила его полномочия в середине месяца. Отметим, на местных выборах в Украине баллотировались 56 действующих народных депутатов.