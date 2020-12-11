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Труханова госпитализировали с коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован в больницу с коронавирусом. По его словам, "ситуация под контролем".

Об этом Труханов написал в Facebook.

Он также призвал соблюдать все карантинные меры.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем. Еще раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом", - сказал Труханов.

О заражении Труханова коронавирусом стало известно в среду. Тогда мэр сообщал, что после подтверждения заболевания COVID-19 он чувствует себя неплохо.

Отметим, что Одесса в ноябре отказалась вводить карантин "выходного дня", который действовал с 14-го по 30 ноября. В городе фиксировали массовое нарушение мер, введенных на субботу и воскресенье.

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