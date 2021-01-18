ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трамп не планирует помилование Ассанжа, - Fox News

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 18 января 2021 17:21
Трамп не планирует помилование Ассанжа, - Fox News Фото: Джулиан Ассанж (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в последние дни своего президенства. Ожидается, что в финальный список войдут от 50 до 100 человек.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, которые знакомы со списком.

Сообщается, что объявят о помиловании во вторник. Однако есть небольшая вероятность, что Белый дом выступит с заявлением в среду утром до инаугурации нового президента Джо Байдена.

По данным источников, несмотря на агрессивную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования Ассанжа, Трамп не будет принимать такого решения. Минюст США уже заявил, что Ассанж должен предстать перед судом по 18 обвинениям, выдвинутым еще администрацией Барака Обамы в 2010 году. Максимальный срок за взлом правительственных компьютеров по делу Ассанжа составляет 175 лет.

Также сообщается, что с большой долей вероятности Трамп помилует рэпера Лил Уэйна, который признал себя виновным в незаконном хранении позолоченного пистолета, кокаина, экстази и других наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готовится помиловать около 100 людей в последний день президентства.

Отметим, ранее суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Джулиан Ассанж помилование
NEWS
Суд арестовал Навального на 30 суток
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Суд арестовал Навального на 30 суток
DAILY
Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит