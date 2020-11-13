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Тихановская допускает переход протестов в Беларуси к партизанской форме

Автор: РБК-Украина

Протесты в Беларуси могут перейти к партизанской форме. Причиной этого является насилие в отношении участников массовых акций.

Об этом заявила оппозиционерка Светлана Тихановская, передает gazetaprawna.pl.

По ее словам, режим действующего президента Беларуси Александра Лукашенко близок к параличу, поскольку власть не выполняет свои основные функции, а только борется с протестующими.

"Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия", - отметила она.

Тихановская также подчеркнула, что объявленная несколько недель назад общенациональная забастовка выполнила свою задачу.

"Люди хорошо отреагировали. Всегда можно попросить большего, но мы благодарны всем, кто осмелился продемонстрировать свою гражданскую позицию", - добавила она.

Напомним, раннее Тихановская заявила о необходимости сменить тактику протестов в Беларуси, однако не уточнила, чем именно они будут отличаться.

Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко решил вернуть в вузы отчисленных из-за протестов студентов.

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Новости Украины БеларусьпротестСветлана Тихановская