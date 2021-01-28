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Танк, БМП и автомат: Лукашенко рассказал, как готов защищать Беларусь

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов защищать свою страну на танке, боевой машине пехоты (БМП) и с автоматом в руках. По его словам, это конституционные обязанности президента.

Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.

По его словам, действия власти по нейтрализации якобы террористических групп были направлены на защиту страны.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заявил Лукашенко.

Напомним, в августе 2020 года в разгар протестов против Лукашенко в Беларуси он появился в своей резиденции в военной форме и с автоматом.

Позже он объяснил свое появление с автоматом намерением показать, что не собирается бежать от протестующих.

"Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - заявлял Лукашенко.

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