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Связанная с НАТО: у Путина назвали новую "красную" линию для Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили о рассширении "красных линий" для страны. Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов против вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegraph.

Лукьянов предупредил о "новом конфликте", если НАТО расширится дальше на восток. Издание уточняет, что слова Лукьянова - самое ясное объяснение военного присутствия РФ на границе Украины.

"России придется изменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.

Напомним, CIT опубликовала собственное расследование о "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

Ранее сообщалось, что США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

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