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Суд разрешил задержать Шария

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 11:50
Суд разрешил задержать Шария Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij6)
Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд разрешил задержание подозреваемого", - сообщил источник.

Он также уточнил, что суд вынес решение еще на прошлой неделе. В частности, он удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил задержать Шария и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск. Шария подозревают в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Блогеру инкриминируют распространение российской пропаганды.

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