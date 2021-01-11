Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

На инаугурации президента США Джо Байдена Украину официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Церемония пройдет 20 января.

Об этом он сообщил посол в коментарии "Укринформу".

Он отметил, что инаугурация никак не связана со встречами с иностранными лидерами и для этого существуют отдельные официальные визиты.

Ельченко напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - сказал Ельченко.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Напомним, что инаугурация Байдена пройдет 20 января. При этом организаторы отметили, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена".