Стало известно, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса

После деоккупации Донбасса под тотальную амнистию точно не попадут несколько категорий людей. При этом те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в законопроекте о государственной политике переходного периода зафиксируют категории людей, на которых точно амнистия не будет распространяться. В дальнейшем это пойдет в основу закона о порядке освобождения от наказания.

Резников отметил, что не попадут под амнистию:

лица, которые совершили наиболее серьезные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда;

лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления, повлекшие смерть пострадавших;

лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, против воли, чести, достоинства, свободы, против мира, безопасности человечества и так далее.

"То есть речь идет о преступлениях, где причинен вред жизни или здоровью граждан, где есть конкретные жертвы. Мы заложили в основу законопроекта принципы ООН, а также принципы международного гуманитарного права. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть: принципы международного права выше внутренних", - добавил Резников.

В то же время сотрудники аппарата так называемых администраций на территории ОРДЛО не попадают под такие категории. Однако должен быть выписан отдельный закон об ответственности для тех, кто работал на оккупационный режим.

"Наш законопроект о госполитике переходного периода должен давать понимание: те, кто работал на оккупанта, но не совершал тяжких преступлений, не подпадают под уголовное преследование. Но это не означает, что они не будут ограничены в своих правах", - добавил вице-премьер.

Он уточнил, что такие люде не смогут работать в органах государственной власти, судах, правоохранительных органах.

Отметим, Резников также заявил, что война на Донбассе нанесла Украине более 120 млрд долларов ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает законопроект, в котором Россия называется агрессором.