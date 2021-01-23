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Стало известно, когда в Cенате начнется процесс по импичменту Трампу

Автор: Инна Собора

Процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 8 февраля. Будут озвучены вступительные аргументы по обвинению в подстрекательстве к восстанию в связи с беспорядками в Капитолии в начале января.

Об этом заявил лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер, сообщает AP.

Он объявил о расписании в пятницу поздно вечером после достижения соглашения с республиканцами.

Согласно графику, Палата представителей передаст статью об импичменте Трампу поздно вечером в понедельник, а во вторник начнется судебное разбирательство.

У команды юристов Трампа будет время подготовить дело до начала дебатов в феврале.

Ранее сообщалось, что резолюция об импичменте Трампа поступит в Сенат в понедельник, 25 января.

РБК-Украина писало, что в Конгресс США внесли представление об импичменте нового президента Джо Байдена. Республиканка Марджори Грин обвинила его в злоупотреблении властью, когда он занимал пост вице-президента США.

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