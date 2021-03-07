ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США в ОБСЕ: Россия должна прекратить репрессивную оккупацию Крыма

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 04:10
США в ОБСЕ: Россия должна прекратить репрессивную оккупацию Крыма Фото: акция в поддержку Крыма (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Инна Собора

За семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. США призывают прекратить репрессии.

Об этом сообщается на сайте Миссии США при ООН.

В заявлении к седьмой годовщине оккупации Крыма говорится, что Россия должна также освободить всех украинских политических заключенных.

Кроме того, США напомнили, что вместо того, чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием военной мощи в Крыму, в том числе перебрасывает на полуостров самолеты и ракеты, обладающие ядерным оружием, и боеприпасы. Он увеличил свое военное присутствие в Черном, Азовском и Керченском проливах.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Напомним, Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что защита Украины остается жизненно важной для Европы и США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки ОБСЕ Крым оккупация
NEWS
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"