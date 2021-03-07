США в ОБСЕ: Россия должна прекратить репрессивную оккупацию Крыма

За семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. США призывают прекратить репрессии.

Об этом сообщается на сайте Миссии США при ООН .

В заявлении к седьмой годовщине оккупации Крыма говорится, что Россия должна также освободить всех украинских политических заключенных.

Кроме того, США напомнили, что вместо того, чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием военной мощи в Крыму, в том числе перебрасывает на полуостров самолеты и ракеты, обладающие ядерным оружием, и боеприпасы. Он увеличил свое военное присутствие в Черном, Азовском и Керченском проливах.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.