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Совет ЕС одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека

Автор: РБК-Украина

Совет Европейского союза окончательно одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека. Он вступит в силу с 10 декабря.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза одобрили режим санкций в области прав человека. Ожидается, что он будет работать уже с 10 декабря.

Деталей пока нет, но известно, что данный механизм не копирует "акт Магнитского", который применяют США в отношении Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз впервые может ввести санкции против России и Китая за распространение фейков. Европейская комиссия отмечает, что эти страны участвовали в распространении фейков о COVID‑19 в ЕС с целью "улучшить свой собственный имидж".

А Верховная рада Украины намерена создать специальный орган, который будет отвечать за санкции против Российской Федерации. Предполагается, что он будет работать при Совете национальной безопасности и обороны. Законодательная инициатива готовится, поскольку нынешний закон о санкциях от 2014 года "полностью беззубый".

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