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СНБО может ввести санкции против "бизнеса Медведчука"

Автор: РБК-Украина

На заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля, могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые вероятно связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В частности, против компании, которая эксплуатирует нефтепровод.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к СНБО.

По его словам, повестки заседания до сих пор нет, она еще на стадии обсуждения.

Один из возможных вопросов - введение санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс". Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", ее владельцев связывают с Медведчуком.

"Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком", - уточнил источник.

Отметим, о том, что санкции против Медведчука и его окружения могут расширить, РБК-Украина писало в материале "Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами".

Напомним, ранее Офис президента Украины объявил, что на заседании СНБО будут приниматься жесткие решения.

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Новости Украины Виктор МедведчукСНБОСанкции
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