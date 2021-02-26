СНБО поручили подготовить проект стратегии деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский издал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированного Крыма. В частности, глава государства дал поручение Совету национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Согласно тексту указа главы государства, секретарь СНБО Алексей Данилов должен подготовить проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Выданный Зеленским указ вступил в силу с момента опубликования.
Отметим, данное поручение глава государства дал накануне заседания СНБО, на котором и планировалось рассмотреть проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.
Напомним, сегодня Зеленский запустил подготовку к саммиту Крымской платформы. Глава государства создал организационный комитет и назначил его руководителя.
Также РБК-Украина писало, что Зеленский поручил Кабинету министров разработать стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Правительство должно утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.