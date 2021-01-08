В СНБО не исключают переквалификацию дела о катастрофе МАУ на теракт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе МАУ. В частности, на статью о террористическом акте.

Об этом он заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

Говоря о компенсациях родственникам погибших, он употребил словосочетание "террористический акт". В связи с этим ему задали вопрос о возможной переквалификации дела на эту статью.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы… Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - подчеркнул Данилов.

Отметим, Офис генпрокурора расследует катастрофу МАУ по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Напомним, заместитель украинского генпрокурора Гюндуз Мамедов рассказал РБК-Украина, что Киев до сих пор не получил информацию о фигурантах дела сбитого Boeing.

Сегодня Украина и еще четыре страны выступили с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности за катастрофу МАУ.