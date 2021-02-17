В СН не исключили отставки Степанова, если начало вакцинации сорвется

В "Слуге народа" не исключают вынесение на рассмотрение фракции вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Это может произойти в случае срыва в Украине начала вакцинации от коронавируса.

По ее словам, сейчас все больше становится народных депутатов, которые хотели бы отправить Степанова в отставку.

"Мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины. И дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - заявила Кравчук.