UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В СН не исключили отставки Степанова, если начало вакцинации сорвется

Автор: Игорь Литвиненко

В "Слуге народа" не исключают вынесение на рассмотрение фракции вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Это может произойти в случае срыва в Украине начала вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время общения с журналистами в кулуарах Верховной рады.

По ее словам, сейчас все больше становится народных депутатов, которые хотели бы отправить Степанова в отставку.

"Мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины. И дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - заявила Кравчук.

Напомним, в Украине до сих пор не начался процесс вакцинации, начало которого было запланировано на 15 февраля. На данный момент в Украину еще не завезли ни одну из заказанных вакцин. При этом Степанов надеется, что первую прививку все-таки удастся сделать на этой неделе, а полностью процесс вакцинации может начаться уже на следующей неделе.

Подробнее о причинах задержки начала вакцинации в стране, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отставкавакцинацияМаксим СтепановСлуга народа
Читайте также
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине
"Украина теряет доверие производителей": Степанов заявил о попытке срыва вакцинации
Прогноз погоды