Словакия заинтересована в участии в Крымской платформе

Словакия заинтересована в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы. Этот вопрос сегодня обсуждался во время встречи заместителя главы МИД Украины Василия Боднара с послом Словакии в Украине Мареком Шафином.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Словацкий посол подтвердил заинтересованность его страны в участии в платформе по Крыму.

Также дипломаты обсуждали ситуацию на пунктах пропуска на украинско-словацкой границе и урегулирование проблемы скопления грузовиков на ПП "Ужгород-Вышне Немецке".

Напомним, проведение первого саммита в рамках Крымской платформы планируется в мае 2021 года. В украинском МИД надеются, что к тому времени ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Добавим, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил Францию присоединиться к Крымской платформе. В Париже пообещали рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, Украина рассчитывает на активную позицию Германии в вопросе деоккупации Крыма.