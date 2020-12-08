Следующее заседание Совета Украина-ЕС пройдет в феврале 2021: названа дата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем и еврокомиссаром Оливером Варгеи дату предстоящего заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание состоится 11 февраля 2021 года.

Об этом глава украинского правительства написал на своей странице в Facebook.

Во время следующего заседания Совета Украина-ЕС, по словам Шмыгаля, украинская сторона планирует подписать соглашение о совместном авиапространстве с ЕС.

Также Украина ожидает начало обзора достижений целей Соглашения об ассоциации и обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, что будет стимулировать развитие торговли между Украиной и ЕС.

"Украина стремится к максимальной реализации целей Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - является нашей дорожной картой реформ", - подчеркнул премьер.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно было состояться 8 декабря 2020 в формате видеоконференции, но Евросоюз отложил проведение, чтобы заседание состоялось в очном формате.

Также РБК-Украина писало, что Европарламент выступил с заявлением относительно реформ в Украине. Европарламент ценит прогресс реформирования, но разочарован из-за отсутствия борьбы с олигархами.