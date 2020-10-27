Сийярто резко отреагировал на запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы. Он назвал это решение жалким и чушью.

Об этом сообщает Reuters.

Он также назвал "недружественным шагом" это решение.

"Этим Украина посылает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сийярто.

Кроме того, он в своем видеообращении заявил, что Венгрия пока не получала официального уведомления о запрете.

По его словам, победа венгерских чиновников на местных выборах означает, что что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, в день выборов Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Отметим, вчера МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье. МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.