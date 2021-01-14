Сийярто в январе посетит Украину. Стороны обсудят кризис в отношениях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в январе посетит Украину. Визит ожидается в конце месяца.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба министерства в Facebook.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями", - отметил Кулеба.

По его словам, Сийярто приедет в Киев обсудить ситуацию в двусторонних отношениях и пути решения проблем.

Напомним, в декабре Сийярто на заседании Совет ЕС пожаловался на Украину в связи с ситуацией с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье. В частности, жалобы касались обысков у лидеров закарпатских венгров в связи с подозрением их в сепаратизме. Однако на жалобу Будапешта в Совете ЕС никто не отреагировал.

До этого скандала украинский министр Дмитрий Кулеба заявлял, что Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной. Это заявление прозвучало на фоне еще одного скандала, который на этот раз касался вмешательства венгерских официальных лиц в местные выборы. В частности, чиновники агитировали за Партию венгров Украины.