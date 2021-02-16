Штрафы для пешеходов превысят 800 гривен: кого и за что будут наказывать

Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении ответственности за нарушения правил дорожного движения . В частности, он предусматривает и увеличение штрафов за нарушение ПДД для пешеходов.

Напомним, сегодня Верховная рада на заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.

Ранее РБК-Украина писало, что за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать до 51 тысяч гривен.