Штрафы для бизнеса за нарушение карантина поднимут до 51 тысячи гривен

Верховная рада Украины готовится поднять штрафы для бизнеса за нарушение карантина. За несоблюдение карантинных норм намерены штрафовать на сумму до 51 тысячи гривен.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал наредп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, на следующей сессии в Раду внесут законопроект об усилении ответственности предпринимателей за нарушение карантина. Штрафы составят от 31 до 51 тысячи гривен.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - подчеркнул Радуцкий.

Он уточнил, что данный законопроект уже прошел согласование в комитете.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией с COVID-19 предложат ввести карантин "выходного дня" и отправить школы в онлайн.

Согласно поручению президента, в Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.