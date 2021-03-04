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Шмыгаль заявил о третьей волне пандемии COVID и допустил новый локдаун

Автор: РБК-Украина

На сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине. В связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, нужно констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим … Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня есть такой инструмент, как адаптивный карантин, и жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень"… Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - добавил премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены ограничениями.

Напомним, ранее он заявил, что в Украине планируют вакцинировать 70% населения, но прививку по собственному желанию готовы сделать менее половины украинцев.

Кроме того, Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса.

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Новости Украины Денис ШмыгальпандемияЛокдаун
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