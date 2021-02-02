"Северный поток-2" будет достроен до конца, - вице-канцлер ФРГ

Сегодня вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца. Однако для этого нужно пройти некоторые трудности.

Об этом Олаф Шольц рассказал на онлайн-конференции "Европа - 2021".

Так, отвечая на прямой вопрос ведущих о том, "будет ли "Северный поток-2" достроен до конца", Шольц ответил, что "да".

На замечание, что против проекта выступают многие важные партнеры Германии в ЕС и США, Шольц сказал, что сложность есть, однако в ЕС выразили поддержку.

"Европейские государства вместе объяснили вполне детально, что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие вмешивались... А там посмотрим", - добавил вице-канцлер.

Напомним, ранее госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Германии стоит отказаться от проекта "Северный поток-2".

После этого в правительстве Германии прокомментировали призыв французского правительства прекратить строительство газопровода на фоне протестов в России.

Также РБК-Украина писало, что представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию относительно дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2".