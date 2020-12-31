ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санду готова приехать в Россию и обсудить приднестровский конфликт

Новина українською → Кишинев, Четверг 31 декабря 2020 09:56
Санду готова приехать в Россию и обсудить приднестровский конфликт Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Молдовы Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. Она готова обсудить приднестровский конфликт.

Об этом она сказала в эфире TV8.

Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем", - сказала она.

Напомним, 24 декабря Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы.

Отметим, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, который прошел прошел 15 ноября. Она получила 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон принят по инициативе сторонников президента Игоря Додона, которого сменила Санду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Майя Санду
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире