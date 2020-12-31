Санду готова приехать в Россию и обсудить приднестровский конфликт

Президент Молдовы Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. Она готова обсудить приднестровский конфликт.

Об этом она сказала в эфире TV8.

Санду отметила, что в январе отправится в Киев, а затем в Брюссель.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. Поэтому я бы поехала, чтобы обсудить много важных тем", - сказала она.

Напомним, 24 декабря Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы.

Отметим, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, который прошел прошел 15 ноября. Она получила 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон принят по инициативе сторонников президента Игоря Додона, которого сменила Санду.