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Россия угрожает. Лавров назвал новую "красную линию" для НАТО по Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Российской Федерации сделали новое заявление о "красных линиях" для НАТО. Россияне против участия западных инструкторов в конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, в Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне якобы создают "дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта на Донбассе".

"Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.

Напомним, Лавров назвал две "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО.

Ранее Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавских стран.

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