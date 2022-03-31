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Россия объявила газовую войну Западу, – Ермак

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за газ с Европой в рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака.

Руководитель Офиса президента констатировал оглашение Россией газовой войны. По его мнению, Кремль пошел в ва-банк после отказа стран-членов ЕС и "Большой семерки" платить за российский газ в рублях.

"Россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля. Запад сейчас должен отвечать максимально жестко – отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но иного выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должны стать приоритетом для всех", – написал Ермак.

Напомним, что президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях.

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