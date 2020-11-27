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Россия начала призывать жителей ОРДЛО в свою армию, - Лисянский

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация начала призывать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в свою армию. На службу призывают мужчин с российскими паспортами.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, с 2019 года Россия раздает на оккупированном Донбассе свои паспорта.

"И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации", - заявил Лисянский.

По его словам, у жителя ОРДЛО с российским паспортом нет права на российскую пенсию, но есть обязанность служить в армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расширила перечень не признаваемых паспортов России. В частности, теперь не признаются документы, выданные в Ростовской области и Краснодарском крае.

До этого заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что Украина не будет преследовать жителей ОРДЛО и Крыма, которые получили российские паспорта.

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