Россия хочет добрососедских отношений с Украиной: Путин сделал заявление

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал новое заявление об украинской-российских отношениях. Говорит, что хочет "добрососедских отношений".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.
В то же время, он заявил, то президент Украины Владимир Зеленский якобы попал под влияние "нациков".
"Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны", - заявил он.
Отметим, ранее Путин заявил о готовности диалога с Зеленским. Но о никакой организации встречи речи пока нет.
Напомним, Владимир Путин назвал условие ненападения на Украину.
Он также ответил, готовится ли Россия к войне с Украиной.