В России пригрозили ответом на санкции из-за Навального

Россия готова зеркально ответить на санкции Германии и Франции за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Россия не видит никаких доказательств того, что Навального действительно отравили.

Об этом заявила пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к ответным мерам", - подчеркнула она.

Захарова утверждает, что Запад якобы использует ситуацию с отравлением Навального как повод для введения очередных антироссийских санкций вместо того, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, вчера МИД Франции сообщил о подготовке санкций против России за отравление Навального. Подготовкой санкций занимается Берлин и Париж. Введение санкций против России уже поддержали в Британии и Нидерландах.

Как заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, Берлин введет санкции за отравление Навального на основании заключения Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, французское издание Le Monde раскрыло детали новых антироссийских санкций за отравление Навального.