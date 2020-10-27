РФ не видит надобности в дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров

В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования - минские соглашения. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах Россия не видит.

Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list, которое распространил МИД РФ.

Его спросили, что он думает об инициативе премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который продвигает хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования - согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - сказал Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений, а также исключили переговоры по Будапештскому меморандуму.

Напомним, в России обвинили Украину в "фактическом выходе" из минских соглашений.