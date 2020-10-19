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Резников об урегулировании на Донбассе: не надо ждать чуда от "Минска"

Автор: Роман Тверденко

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что переговоры в Минском формате не приведут к прекращению войны на Донбассе. Это лишь площадка для более мелких консультаций.

Об этом Резников заявил в интервью Zn.ua.

Министр отметил, что в Украине ожидания от переговоров в Минске всегда были завышены.

"Все ждут чуда. Но хочу повторить: не нужно ждать чуда от "Минска". Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где происходят консультации, направленные на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран «нормандской четверки» — гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанных с этим вопросов", - заявил Резников.

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Также министр отметил, что изначально переговоры в этом формате были созданы "Нормандской четверкой" для обсуждения различных логистических вопросов.

"Эта площадка была создана по инициативе лидеров «нормандской четверки» для решения подобных задач. Но у нас, благодаря, в том числе активности представителей украинской делегации, эти ожидания были завышены с 2014 года", - сказал Резников.

Кроме этого, министр считает, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет. По его словам, утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

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