Резников: нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов ущерба

Российская Федерация войной на Донбассе нанесла Украине порядка 120 млрд долларов ущерба. Эти оценки приблизительные, поскольку в Украине не могут подсчитать, сколько государственного и коммунального имущества осталось в оккупации.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил Резников.

При этом, по его словам, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.

Он также добавил, что для восстановления Донбасса после его деоккупации будут искать различные источники, в том числе и западное инвестирование.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде во время визита в Москву заявила, что ситуация на Донбассе по-прежнему нуждается в непосредственном участии Специальной мониторинговой миссии.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Axios заявил, что что никто на 100% не знает, как остановить российскую агрессию.